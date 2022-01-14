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Рішення щодо подальших переговорів по безпеці за Москвою – Білий дім

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Білий дім

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила про повну готовність Америки до будь-якого розвитку ситуації, та повідомила, що тепер саме Москва має вирішити, як бути далі з переговорами щодо безпеки.

– Я нічого не можу анонсувати щодо подальших кроків та переговорів. Усі делегації зараз повернулися до столиць своїх країн і обговорюють це… Я наголошую, що наша думка та думка президента полягає в тому, що тепер за Путіним та Росією – визначити, що буде далі, – сказала Псакі під час брифінгу 14 січня.

Вона також додала, що США “готові до всього, що можуть вирішити в Москві”, і нагадала, що якщо РФ ухвалить рішення про нове вторгнення в Україну, це матиме тяжкі економічні наслідки.

У той же час, якщо Москва повернеться до дипломатичного шляху вирішення ситуації, то США “відкриті до цього”.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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