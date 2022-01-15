Мощное извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в ряде мест региона – начиная от США, заканчивая Японией, Новой Зеландией и Австралией.

По данным ВВС, из-за извержения возникли волны высотой более метра на побережье островного государства Тонга, близ которого находился вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Островные жители рассказали, что извержение было настолько мощным, что земля под ногами содрогалась на протяжении нескольких минут. Вокруг стоял грохот, который напоминал раскаты грома.

Tsunami videos out of Tonga ???????? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Тем временем на острове Вануату сообщили о волнах, которые достигают 2,5 м в высоту.

Жителям сообщили, что волны продолжат появляться в течение всей предстоящей ночи.

Fijians In Tonga Seek Prayers As Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Volcano Erupts — https://t.co/4GgvKOKmVd pic.twitter.com/4vsgNbAYci — St Vincent Times (@stvincenttimes) January 15, 2022

Жителей прибрежных районов целого ряда стран призывают оставаться в отдалении от океана до тех пор, пока не минует угроза цунами.

Фото: скриншот видео US StormWatch