Мощное извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в ряде мест региона – начиная от США, заканчивая Японией, Новой Зеландией и Австралией.

По данным ВВС, из-за извержения возникли волны высотой более метра на побережье островного государства Тонга, близ которого находился вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022