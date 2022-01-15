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От США до Австралии: извержение подводного вулкана вызвало угрозу цунами в регионе

Анастасия Гевко редактор ленты
От США до Австралии: извержение подводного вулкана вызвало угрозу цунами в регионе

Мощное извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в ряде мест региона – начиная от США, заканчивая Японией, Новой Зеландией и Австралией.

По данным ВВС, из-за извержения возникли волны высотой более метра на побережье островного государства Тонга, близ которого находился вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Островные жители рассказали, что извержение было настолько мощным, что земля под ногами содрогалась на протяжении нескольких минут. Вокруг стоял грохот, который напоминал раскаты грома.

Тем временем на острове Вануату сообщили о волнах, которые достигают 2,5 м в высоту.

Жителям сообщили, что волны продолжат появляться в течение всей предстоящей ночи.

Жителей прибрежных районов целого ряда стран призывают оставаться в отдалении от океана до тех пор, пока не минует угроза цунами.

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Фото: скриншот видео US StormWatch

Источник: ВВС

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