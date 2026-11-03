Президент Владимир Зеленский призвал власти США направить свое дипломатическое и санкционное давление непосредственно на российского диктатора Владимира Путина, а не на Украину.

Об этом он заявил в интервью новостной программе PBS NewsHour.

Зеленский призвал США не искать компромиссы с РФ

Комментируя свои нынешние отношения с президентом США Дональдом Трампом, Владимир Зеленский назвал их эмоциональными. В то же время он отметил важность четкого осознания того, кто является настоящим виновником военного конфликта.

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— Кто враг? Кто начал эту войну? Путин. Не ищите добрых слов, чтобы описать его. Не уверен, что это поможет, — заявил президент Украины.

Зеленский категорически отверг упреки о том, что финансовая и военная поддержка Украины или ужесточение санкций против РФ негативно отображаются на американской экономике.

По его словам, ориентация исключительно на бизнес-интересы и деньги без учета рисков безопасности неверна, поскольку именно поражение Украины будет представлять наибольшую угрозу для всей западной цивилизации.

— Не говорите, что это повлияет на цены в США. Нет, это неправда. Это не работает. Если мы говорим о прагматических вещах, мы должны поддерживать Украину, потому что она должна быть сильной, иначе Путин продвинется дальше в Европу и в разные части стран НАТО, — утверждает Зеленский.

Президент Украины отметил, что если российская агрессия распространится на территорию стран НАТО, то США будут вынуждены принимать чрезвычайно сложные и тяжелые решения. Такое развитие событий Зеленский назвал очень опасным сценарием.

Защита Европы и призыв к усилению давления на Путина

Президент напомнил, что украинские военные на передовой фактически выполняют миссию по защите не только своей независимости, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому необходимо значительно более прагматично и эффективнее усиливать Украину.

— Лучше оказывать более сильное давление на Путина, а не на меня. Не для меня. Это не я агрессивный. Это не я. Это эмоции, – подытожил он.

Во вторник, 3 ноября, Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин вместе с украинской командой.

Как отметил президент, главными темами обсуждения станут дипломатическая координация, усиление системы противовоздушной обороны и поддержка энергетического сектора Украины.

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