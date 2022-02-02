США разместят в Польше около 1,7 тыс. военных для усиления восточного фланга НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что США переместят 1,7 тыс. своих военных в рамках усиления восточного фланга НАТО из-за эскалации РФ на украинской границе.

– США, согласно договоренностям, в ответ на усиление напряженности в Украине переместит в Польшу 1,7 тыс. своих военных, – сообщил он.

Моравецкий назвал этот шаг “жестом солидарности”, а также – еще одним важным символом единства и сотрудничества демократических стран.

До этого представитель Пентагона Джон Кирби рассказал на брифинге о том, что в ближайшие дни из США в Германию и Польшу переведут около 2 тыс. военных дополнительно.

Он добавил, что такое перемещение войск не имеет отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, которые готовы к переброске в Европу – они ждут распоряжения.

Фото: Mateusz Morawiecki