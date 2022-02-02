США розмістять у Польщі близько 1,7 тис. військових для посилення східного флангу НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що США перемістять 1,7 тис своїх військових у рамках посилення східного флангу НАТО через ескалацію РФ на українському кордоні.

– США, згідно з домовленостями, у відповідь на посилення напруженості в Україні перемістять до Польщі 1,7 тис. своїх військових, – повідомив він.

Моравецький назвав цей крок “жестом солідарності”, а також ще одним важливим символом єдності та співпраці демократичних країн.

До цього представник Пентагону Джон Кірбі розповів на брифінгу про те, що найближчими днями із США до Німеччини та Польщі переведуть близько 2 тис. військових додатково.

Він додав, що таке переміщення військ не має відношення до 8,5 тис. військовослужбовців, які готові до перекидання до Європи – вони чекають на розпорядження.

Фото: Mateusz Morawiecki