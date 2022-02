Италия поддержит отключение России от SWIFT – Кулеба

Италия поддержит отключение русской Федерации от системы SWIFT. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Call with my Italian counterpart @luigidimaio. Full solidarity with Ukraine. My colleague assured me that Italy will support banning Russia from SWIFT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022