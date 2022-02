Італія підтримає відключення Росії від SWIFT – Кулеба

Італія підтримає відключення Російської Федерації від системи SWIFT. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він провів телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Call with my Italian counterpart @luigidimaio. Full solidarity with Ukraine. My colleague assured me that Italy will support banning Russia from SWIFT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022