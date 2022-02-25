Італія підтримає відключення Росії від SWIFT – Кулеба

Італія підтримає відключення Російської Федерації від системи SWIFT. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він провів телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
– Повна солідарність з Україною. Мій колега запевнив мене, що Італія підтримає заборону Росії на SWIFT, – написав Кулеба.
Call with my Italian counterpart @luigidimaio. Full solidarity with Ukraine. My colleague assured me that Italy will support banning Russia from SWIFT.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022
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