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Італія підтримає відключення Росії від SWIFT – Кулеба

Людмила Богданова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Італія підтримає відключення Російської Федерації від системи SWIFT. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він провів телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

– Повна солідарність з Україною. Мій колега запевнив мене, що Італія підтримає заборону Росії на SWIFT, – написав Кулеба.

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Фото: УНІАН

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