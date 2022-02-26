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Джонсон записав відеозвернення російською до громадян РФ

Людмила Богданова редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся російською мовою до росіян із закликом зупинити війну. Відповідне відеозвернення він опублікував у соціальних мережах.

Спочатку Джонсон розмовляв англійською, а потім перейшов на російську.

– Я не верю, что это война от вашего имени.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що війна в Україні може і повинна закінчитися. Також у зверненні він заговорив українською.

– Тому що світу потрібна вільна та суверенна Україна! Слава Україні!

Фото: Depositphotos

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