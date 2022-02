Джонсон записав відеозвернення російською до громадян РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся російською мовою до росіян із закликом зупинити війну. Відповідне відеозвернення він опублікував у соціальних мережах.

Спочатку Джонсон розмовляв англійською, а потім перейшов на російську.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що війна в Україні може і повинна закінчитися. Також у зверненні він заговорив українською.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.

To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.

This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022