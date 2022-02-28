Страны Вышеградской группы, известные своей строгой иммиграционной политикой, открыли свои ворота для сотен тысяч беженцев, прибывающих из Украины.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, страны ЕС уже приняли более 300 тыс. украинских беженцев. Ожидается, что в ближайшие дни и недели этот показатель достигнет миллиона.

Для людей, бегущих из страны, Центральная Европа стала безопасной гаванью. Польша, Словакия и Венгрия имеют прямые границы с Украиной и предлагают помощь людям, нуждающимся в убежище.

Польша

— Украинское общество становится более напуганным и напряженным. Мы готовы принять десятки, сотни тысяч украинских беженцев, — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Министр здравоохранения Адам Недзельски объявил, что беженцы освобождаются от обязательного карантина, который наступит после пересечения границы. Гражданам Украины также разрешено бесплатно тестироваться на Covid-19 и вакцинироваться.

Кроме того, украинцы могут бесплатно ездить в общественном транспорте в течение первых четырех недель. Им также разрешено привозить с собой в Польшу своих домашних животных.

Поляки организуют крупные благотворительные акции по сбору средств, продуктов, лекарств, средств гигиены, они сдают кровь. Сотни польских водителей собрались возле пограничного перехода, чтобы помочь беженцам бесплатно добраться до городов. Люди готовы принять беженцев в своих домах.

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Словакия

— Словакия готова помочь каждому украинцу, который просит о такой помощи, — заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Страна проявила неожиданную солидарность с бегущими от войны украинцами, чего не было во время миграционного кризиса 2015-2016 годов.

К вечеру субботы, 27 февраля, границу пересекло более 10 тыс. человек.

На границах уже есть несколько объектов для временного размещения.

Многие люди, благотворительные организации и учреждения отправили материальную помощь на границу или приехали туда, чтобы помочь на месте.

Министр финансов Игорь Матович заявил в субботу, что все украинцы получат убежище и разрешение на работу. Правительство также окажет финансовую поддержку всем людям, предоставляющим жилье беженцам.

Чехия

В Чехии сейчас курсируют по специальному маршруту поезда, которые забирают украинцев на внешней границе ЕС и доставляют их на территорию Чехии.

Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что не существует потолка для числа беженцев, которые могут приехать, поскольку правительство готово помочь всем, кто в этом нуждается.

Чехия также готовит правительственные здания, отели и частные дома для размещения беженцев. Прага готова открыть футбольный стадион Страгов, чтобы предоставить временное жилье нуждающимся украинцам.

Венгрия

Венгрия создает центры для беженцев и отправляет гуманитарную помощь в Украину.

Шесть центров помощи начали работать с понедельника, 28 февраля, вдоль границы с Украиной для поддержки беженцев, спасающихся от конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, с начала войны было зарегистрировано 66 тыс. переходов из Украины.

Источник: Еuractiv