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Факты / Мир

Bloomberg, CNN и BBC прекращают работу в России

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Bloomberg, CNN и BBC прекращают работу в России

Bloomberg News временно приостановит работу своих журналистов в России после того, как президент Владимир Путин подписал закон, криминализирующий независимые журналисты в стране.

— Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей внутри России. Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника исключительно по ассоциации, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны, — заявил в пятницу главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

Законодательство предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет для лиц, обвиненных в распространении “фейковых новостей” о вооруженных силах или призывах к санкциям против страны. Это последний шаг в крупном подавлении независимых СМИ в России, заявили в Издании.

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Также сообщается, что американская телекомпания CNN прекратит вещание в России. Кроме этого, BBC объявила в пятницу, что временно прекращает работу всех своих журналистов новостей и вспомогательного персонала в России.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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