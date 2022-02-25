В Киеве у “иностранного журналиста” нашли фото размещения украинских войск — СБУ

Российско-оккупационные войска напали на Украину, применяя танки и ракеты против военных и мирных жителей. Служба безопасности Украины продолжает находить диверсантов, агентов специальных служб Российской Федерации и помощников врага, защищает киберпространство и опровергает ложную информацию.

По данным СБУ, 25 февраля в Киеве правоохранители задержали гражданина, представлявшегося иностранным журналистом. Он не смог предоставить ни одного документа или подтверждения, а во время обыска на его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск.

В Харьковской области правоохранители задержали четырех корректировщиков огня артиллерии войск Российской Федерации.

СБУ продолжает находить вражеских агентов, ставящих люминесцентные метки в разных регионах Украины. Агентство Кремля пользуется программой Premise на смартфонах, соответствующие факты подтвердили в Стрые и других городах.

В СБУ призвали граждан у подозрительных людей во время задержания проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам Украины.

Служба безопасности вместе с Вооруженными силами Украины и представителями территориальной обороны продолжают защищать наше государство и делают все, чтобы защитить мирных жителей от врага.