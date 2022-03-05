Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії після того, як президент Володимир Путін підписав закон, що криміналізує незалежні журналісти у країні.

– Ми з великим жалем прийняли рішення тимчасово призупинити збір новин усередині Росії. Зміна Кримінального кодексу, яка, здається, покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця виключно за асоціацією, унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни, — заявив у п’ятницю. головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

Законодавство передбачає ув’язнення на строк до 15 років для осіб, звинувачених у поширенні “фейкових новин” про збройні сили або заклики до санкцій проти країни. Це останній крок у великому придушенні незалежних ЗМІ у Росії, заявили у виданні.

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Також повідомляється, що американська телекомпанія CNN припинить мовлення у Росії. Окрім цього BBC оголосила в п’ятницю, що тимчасово припиняє роботу всіх своїх журналістів новин і допоміжного персоналу в Росії.