Бывший представитель Палаты представителей Гавайских островов Тулси Габбард распространяет предательскую ложь об “опасном биологическом оружии” на территории Украины.

Об этом сообщает американский Сенатор Митт Ромни.

Видеоролики, на которых Габбард рассказывает о биологическом и химическом оружии, которое может быть в Украине, опубликованы на канале Fox News Такера Карлсона российскими государственными СМИ.

Сделаны эти видео для защиты России в решении относительно вторгнуться в Украину.

В свою очередь обозреватель The Daily Beast и создатель российского медиа-монитора Джулия Дэвис написала в своем Твиттере, что российское телевидение демонстрирует видео Такера Карлсона, помогая увековечить миф об опасном “биологическом оружии” на территории Украины.

#Russia‘s state TV showcases clips of Tucker Carlson and Tulsi Gabbard, helping to perpetuate the myth of dangerous “bio-weapons” in Ukraine. This conspiracy theory is being spread by Russia’s state TV with special zeal.#TuckyoRose pic.twitter.com/csMPrb0ncF

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 12, 2022