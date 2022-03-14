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Факты / Мир

Российская пропаганда пытается убедить мир в наличии биологического оружия в Украине

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Российская пропаганда пытается убедить мир в наличии биологического оружия в Украине

Бывший представитель Палаты представителей Гавайских островов Тулси Габбард распространяет предательскую ложь об “опасном биологическом оружии” на территории Украины.

Об этом сообщает американский Сенатор Митт Ромни.

Видеоролики, на которых Габбард рассказывает о биологическом и химическом оружии, которое может быть в Украине, опубликованы на канале Fox News Такера Карлсона российскими государственными СМИ.

Сделаны эти видео для защиты России в решении относительно вторгнуться в Украину.

В свою очередь обозреватель The Daily Beast и создатель российского медиа-монитора Джулия Дэвис написала в своем Твиттере, что российское телевидение демонстрирует видео Такера Карлсона, помогая увековечить миф об опасном “биологическом оружии” на территории Украины.

– Эту теорию заговора с особым рвением распространяет российское государственное телевидение, – добавила Дэвис.

Митт Ромни также выразил свое мнение по поводу этой ситуации, отметив, что Тулси Габбард повторяет лживую российскую пропаганду.

– Ее предательская ложь вполне может стоить жизни, – написал Ромни о Габбраде в своем Твиттере.

Фото: Джулія Девіс

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