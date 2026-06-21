Вчера российские войска нанесли удар по Полтавскому району. В результате удара зафиксировано попадание по территории двух предприятий.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтавскую область 20 июня: что известно

В результате атаки повреждены здания предприятий, автомобили и прилегающие жилые дома. Число пострадавших возросло до 14 человек, среди них шестеро детей.

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Спасатели во время ликвидации последствий удара обнаружили тело человека под завалами. Еще один человек скончался в больнице.

Также из-за атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Всего к ликвидации последствий происшествий было привлечено более 100 спасателей и 27 единиц техники ГСЧС.

В ночь на 18 июня Россия атаковала Полтавский и Миргородский районы Полтавской области. В Полтавском районе были повреждены промышленные и частные предприятия, частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Один человек пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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