На этой неделе Россия нанесла масштабные удары по Украине, применив около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиационных бомб и 87 ракет различных типов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки РФ на Украину за неделю

По словам главы государства, только за последние сутки в результате российских ударов погибли семь человек. В Запорожье в результате атаки управляемыми авиабомбами погибли пять человек, ещё 26 человек получили ранения. В Полтаве в результате обстрела погибли два человека, ещё 12 пострадали, среди них — шестеро детей.

Сейчас смотрят

Под российскими ударами также оказались Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Донецкая, Кировоградская и Ровенская области. Кроме того, российские войска продолжают атаковать дронами прифронтовые и приграничные населенные пункты.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на фоне постоянных российских атак важными стали результаты саммитов G7 (Большой семерки) и Европейского совета, а также заседания UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины — Рамштайн), которые внесли новый вклад в укрепление украинской обороны.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку и призвал как можно скорее реализовать достигнутые договоренности, в частности относительно поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

— Сейчас не менее важно быстро все реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые меры обеспечили реальную защиту жизней от постоянных российских ударов, — заявил Зеленский.

Несколько дней назад президент заявил, что последние удары по территории России стали ответом Украины на российские атаки, в частности на обстрел Киево-Печерской лавры. Зеленский отметил, что если Кремль не готов прекратить войну, Украина и впредь будет наносить ответные удары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.