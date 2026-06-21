Оккупанты после ударов ВСУ полностью прекратили продажу бензина в Крыму
- В оккупированном Крыму полностью прекратили продажу бензина для населения и юридических лиц, позволив отпускать топливо исключительно для нужд российских оккупационных служб.
- Такое решение объявили после масштабных ночных ударов Сил обороны Украины, поразивших нефтебазу в Керчи, системы ПВО и заблокировавших движение по Керченскому мосту.
Во временно оккупированном Крыму полностью остановили продажу бензина. Топливо продают только для нужд оккупационных служб.
Об этом заявил российский коллаборант, самопровозглашенный глава оккупационных властей в Автономной республике Крым Сергей Аксенов.
Почему в Крыму полностью остановили продажу бензина
Утром 21 июня на крымских автозаправочных станциях перестали продавать топливо за наличные деньги и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц.
По словам российского гауляйтера, топливо будет отпускаться только оккупационным службам, якобы обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.
18 июня представители оккупационной администрации и российские силовики в Крыму начали активно вывозить свои семьи и имущество на фоне усиления ударов Сил обороны по военным объектам.
В частности, с позднего вечера 20 июня и ночью в Крыму гремели мощные взрывы, после которых заметили пожары возле Чонгарского моста и в Керчи. Вскоре стало известно, что перекрыто движение по Керченскому мосту.
В ночь на 21 июня Силы обороны Украины поразили объекты российской военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны. Как уточнил президент Владимир Зеленский, речь идет о нефтебазе в Керчи, комплексах С-400 и ЗРК Панцирь в Крыму.