Во временно оккупированном Крыму полностью остановили продажу бензина. Топливо продают только для нужд оккупационных служб.

Об этом заявил российский коллаборант, самопровозглашенный глава оккупационных властей в Автономной республике Крым Сергей Аксенов.

Почему в Крыму полностью остановили продажу бензина

Утром 21 июня на крымских автозаправочных станциях перестали продавать топливо за наличные деньги и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц.

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По словам российского гауляйтера, топливо будет отпускаться только оккупационным службам, якобы обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.

18 июня представители оккупационной администрации и российские силовики в Крыму начали активно вывозить свои семьи и имущество на фоне усиления ударов Сил обороны по военным объектам.

В частности, с позднего вечера 20 июня и ночью в Крыму гремели мощные взрывы, после которых заметили пожары возле Чонгарского моста и в Керчи. Вскоре стало известно, что перекрыто движение по Керченскому мосту.

В ночь на 21 июня Силы обороны Украины поразили объекты российской военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны. Как уточнил президент Владимир Зеленский, речь идет о нефтебазе в Керчи, комплексах С-400 и ЗРК Панцирь в Крыму.

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