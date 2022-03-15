В понедельник правительство Испании распорядилось о “временном сохранении” огромной яхты, которая предположительно принадлежит Сергею Чемезову, одному из ближайших соратников Владимира Путина.

Об этом сообщает испанское издание Infolibre.

Яхта называется Valerie (Валери), она пришвартована в порту Барселоны и оценивается в 140 млн долларов. Решение об аресте было принято генеральным директором торгового флота Министерства транспорта Испании.

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В постановлении указывается, что яхта арестована для проверки информации, действительно ли она принадлежит или контролируется физическим или юридическим лицом, которое включено в санкционные списки Евросоюза.

Несмотря на осторожную формулировку постановления испанские власти считают, что у них есть достаточно доказательств того, что бенефициаром яхты является Чемезов.

Первоначальный санкционный список ЕС в отношении России был утвержден восемь лет назад после незаконной оккупации украинского Крымского полуострова Крым. Но этот список значительно расширился после того, как Россия 24 февраля 2022 года напала на Украину.

В начале года в санкционный список входило 200 человек, но уже в прошлую пятницу подсанкционными стали 878 человек, включая президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

69-летний Сергей Чемезов является гендиректором российской корпорации Ростех. Он также член высшего совета партии Единая Россия, близкий соратник Путина. Оба работали в КГБ в период ГДР.

Valerie длиной 85 метров была спущена на воду в 2011 году. По данным специализированных СМИ, ее обслуживание обходится в 10-15 миллионов долларов в год. На яхте девять кают для 17 гостей. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, небольшой карибской страны.

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