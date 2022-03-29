Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом заявил вице-премьер, курирующий усилия Польши по приему украинских беженцев, Петр Глински. Он подчеркнул, что главным приоритетом как для его страны, так и для остального западного альянса должна быть помощь Украине в самозащите.

— У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев, — сказал высокопоставленный чиновник в интервью одному из зарубежных СМИ.

По словам вице-премьера Польши, за последний месяц страна приняла 2,3 млн беженцев — больше, чем любая другая европейская страна.

Сообщается, что количество прибывающих украинцев в последнее время сократилось, но Варшава готовится к будущим волнам.

При этом Петр Глински, предупреждая опасения украинской стороны, дал понять, что Западу крайне важно не смешивать гуманитарную помощь с помощью стране в борьбе с российским агрессором.

По его словам, это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что она все еще защищает свою независимость.

Напомним, что США обязались предоставить Украине военную помощь в размере $2 млрд, а ЕС планирует предоставить помощь на общую сумму €1 млрд.

Источник: Politico