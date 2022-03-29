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Факти / Світ

Без обмежень: Польща готова прийняти більше біженців з України, які рятуються від війни

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

Польща готова продовжувати приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив віцепрем’єр, який курирує зусилля Польщі з прийому українських біженців, Петро Глинські. Він підкреслив, що головним пріоритетом як для його країни, так і для решти західного альянсу повинна бути допомога Україні в самозахисту.

– У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців, – сказав високопоставлений чиновник в інтерв’ю одному із зарубіжних ЗМІ.

За словами віцепрем’єра Польщі, за останній місяць країна прийняла 2,3 млн біженців – більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Повідомляється, що кількість прибуваючих українців останнім часом скоротилася, але Варшава готується до майбутніх хвиль.

При цьому Петро Глинські, попереджаючи побоювання української сторони, дав зрозуміти, що Заходу вкрай важливо не змішувати гуманітарну допомогу з допомогою країні в боротьбі з російським агресором.

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За його словами, це дуже чутлива проблема з точки зору України, тому що вона все ще захищає свою незалежність.

Нагадаємо, що США зобов’язалися надати Україні військову допомогу в розмірі $2 млрд, а ЄС планує надати допомогу на загальну суму €1 млрд.

Джерело: Politico

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Фото: Depositphotos

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