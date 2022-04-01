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Факты / Мир

Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной — Пашинян

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной — Пашинян

Армения не позволит перебрасывать и размещать иностранных боевиков в Украину через свою территорию.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальных сетях.

— Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию, — отметил он.

Накануне в СМИ появилась информация о загадочном авиарейсе из Сирии в РФ. Этот рейс пытались связать с перевозкой первой партии сирийских боевиков, завербованных РФ для войны против Украины.

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Источник: Никол Пашинян

Фото: Никол Пашинян

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