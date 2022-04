Армения не позволит перебрасывать и размещать иностранных боевиков в Украину через свою территорию.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальных сетях.

It is obvious that #Armenia, which suffered from involvement of mercenary-terrorists in #NagornoKarabakh war two years ago, can never contribute to transfer & deployment of foreign terrorist fighters to #Ukraine through the territory of Armenia.

