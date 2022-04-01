Армения не позволит перебрасывать и размещать иностранных боевиков в Украину через свою территорию.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальных сетях.
— Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию, — отметил он.
It is obvious that #Armenia, which suffered from involvement of mercenary-terrorists in #NagornoKarabakh war two years ago, can never contribute to transfer & deployment of foreign terrorist fighters to #Ukraine through the territory of Armenia.
— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) March 31, 2022
Накануне в СМИ появилась информация о загадочном авиарейсе из Сирии в РФ. Этот рейс пытались связать с перевозкой первой партии сирийских боевиков, завербованных РФ для войны против Украины.
Источник: Никол Пашинян
Фото: Никол Пашинян