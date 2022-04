Вірменія не дозволить перекидати та розміщувати іноземних бойовиків в Україну через свою територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у соціальних мережах.

It is obvious that #Armenia, which suffered from involvement of mercenary-terrorists in #NagornoKarabakh war two years ago, can never contribute to transfer & deployment of foreign terrorist fighters to #Ukraine through the territory of Armenia.

