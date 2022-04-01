Вірменія не дозволить перекидати та розміщувати іноземних бойовиків в Україну через свою територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у соціальних мережах.

– Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію, – зазначив він.

It is obvious that #Armenia, which suffered from involvement of mercenary-terrorists in #NagornoKarabakh war two years ago, can never contribute to transfer & deployment of foreign terrorist fighters to #Ukraine through the territory of Armenia. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) March 31, 2022

Напередодні у медіа з’явилася інформація про загадковий авіарейс із Сирії до РФ. Цей рейс намагалися пов’язати із перевезенням першої партії сирійських бойовиків, завербованих РФ для війни проти України.

Джерело: Нікол Пашинян

Фото: Нікол Пашинян