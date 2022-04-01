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Факти / Світ

Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною – Пашинян

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною – Пашинян

Вірменія не дозволить перекидати та розміщувати іноземних бойовиків в Україну через свою територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у соціальних мережах.

– Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію, – зазначив він.

Напередодні у медіа з’явилася інформація про загадковий авіарейс із Сирії  до РФ. Цей рейс намагалися пов’язати із перевезенням першої партії сирійських бойовиків, завербованих РФ для війни проти України.

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Джерело: Нікол Пашинян

Фото: Нікол Пашинян

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