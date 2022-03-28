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Факты / Мир

Никаких истребителей Су-30: Армения опровергла фейк о военной помощи России

Наташа Тарчевська редактор ленты
Никаких истребителей Су-30: Армения опровергла фейк о военной помощи России

Информация о том, что Армения передала РФ военные самолеты CУ-30, оказалась ложной.

Об этом 28 марта официально заявили в пресс-службе посольства Армении в Украине.

– Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов CУ-30 не соответствует действительности, – говорится в сообщении.

Так, накануне турецкий телеканал Haber Global, ссылаясь на разведывательные данные, сообщил о передаче Арменией четырех военных самолетов-истребителей Су-30 вместе с пилотами.

В эфире телеканала заявили, что Россия якобы получила армянские истребители еще 25 марта: таким образом, подытожили журналисты, Армения якобы стала “участником войны” в Украине.

Были ли причастны к этому информационному вбросу кремлевские пропагандисты, неизвестно.

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Фото: Depositphotos

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