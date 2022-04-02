Папа Римский рассматривает возможность визита в Киев

Папа Римский Франциск рассматривает предложение о визите в Киев. Об этом понтифик сказал, отвечая на вопросы журналиста телеканала NBC NEWS в Риме Клаудио Лаванга.

– В самолете по дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он предложение посетить Киев. Он ответил: “Да, это предложение на столе”, – написал репортер американского телеканала.

On the plane to #Malta, I asked Pope Francis whether he is considering the offer to visit Kyiv.

He answered: “yes, it’s on the table” @pontifex_ita @nbcnews #popeinmalta @stampaestera pic.twitter.com/hcXD0UaEtr — ClaudioLavanga (@Lavanga) April 2, 2022

22 марта состоялся разговор президента Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском. Темой переговоров была сложная гуманитарная ситуация в Украине, спровоцированная вооруженной агрессией РФ.

Глава государства рассказал понтифику о блокировании Россией гуманитарных коридоров в Украине и выразил надежду на посредническую роль Ватикана в решении гуманитарной ситуации.