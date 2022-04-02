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Факты / Мир

Папа Римский рассматривает возможность визита в Киев

Валентина Летяк редактор ленты
Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск рассматривает предложение о визите в Киев. Об этом понтифик сказал, отвечая на вопросы журналиста телеканала NBC NEWS в Риме Клаудио Лаванга.

– В самолете по дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он предложение посетить Киев. Он ответил: “Да, это предложение на столе”, – написал репортер американского телеканала.

 

22 марта состоялся разговор президента Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском. Темой переговоров была сложная гуманитарная ситуация в Украине, спровоцированная вооруженной агрессией РФ.

Глава государства рассказал понтифику о блокировании Россией гуманитарных коридоров в Украине и выразил надежду на посредническую роль Ватикана в решении гуманитарной ситуации.

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Фото: Depositphotos

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