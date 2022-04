Папа Римський розглядає можливість візиту до Києва

Папа Римський Франциск розглядає пропозицію щодо візиту до Києва. Про це понтифік сказав, відповідаючи на питання журналіста телеканалу NBC NEWS у Римі Клаудіо Лаванга.

– У літаку дорогою на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає пропозицію відвідати Київ. Він відповів: “Так, ця пропозиція на столі”, – написав репортер американського телеканалу.

On the plane to #Malta, I asked Pope Francis whether he is considering the offer to visit Kyiv.

He answered: “yes, it’s on the table” @pontifex_ita @nbcnews #popeinmalta @stampaestera pic.twitter.com/hcXD0UaEtr

— ClaudioLavanga (@Lavanga) April 2, 2022