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Факти / Світ

Папа Римський розглядає можливість візиту до Києва

Валентина Летяк редакторка стрічки
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск розглядає пропозицію щодо візиту до Києва. Про це понтифік сказав, відповідаючи на питання журналіста телеканалу NBC NEWS у Римі Клаудіо Лаванга.

– У літаку дорогою на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає пропозицію відвідати Київ. Він відповів: “Так, ця пропозиція на столі”, – написав репортер американського телеканалу.

 

22 березня відбулася розмова президента Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском. Темою переговорів була складна гуманітарна ситуація в Україні, спровокована збройною агресією РФ.

Глава держави розповів понтифіку про блокування Росією гуманітарних коридорів в Україні і висловив сподівання щодо посередницької ролі Ватикану у вирішенні гуманітарної ситуації.

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Фото: Depositphotos

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