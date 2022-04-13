Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня объявила о введении новых санкций против более, чем 200 россиян, а также о том, что с 14 апреля Британия запрещает импорт российского железа и стали.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.

По словам Трасс, санкции ввели после того, как раскрылись новые факты жестокости российской армии в отношении мирных жителей Украины, а также ужасающих ракетных обстрелов населения на востоке Украины.

— Сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные самопровозглашенные регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина, — отметила Лиз Трасс.

Она заявила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, Британия запрещает импорт российского железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин.

— Мы не будем останавливаться на достигнутом в нашей миссии по остановке путинской военной машины, — решительно заявила министр иностранных дел Великобритании.

Санкции, введенные Великобританией и ее международными партнерами, имеют довольно разрушительные последствия для способности Путина вести войну против Украины.

Анализ ситуации показывает, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза, при этом 275 млрд фунтов — 60% российских валютных резервов — в настоящее время заморожены.

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Ранее сообщалось, что Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию. Эти компоненты необходимы для создания боеприпасов.