Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сьогодні оголосила про запровадження нових санкцій проти більш ніж 200 росіян, а також Британія з 14 квітня забороняє імпорт російського заліза та сталі.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.

За словами Трасс, санкції запровадили після того, як розкрилися нові факти жорстокості російської армії щодо мирних жителів України, а також жахливих ракетних обстрілів населення на сході України.

– Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто підтримує незаконні самопроголошені регіони та причетний до звірств проти українського народу. Ми продовжимо переслідувати всіх, хто допомагає та підбурює війну Путіна, — зазначила Ліз Трасс.

Вона заявила, що з завтрашнього дня, 14 квітня, Британія забороняє імпорт російського заліза та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін.

– Ми не зупинятимемося на досягнутому в нашій місії зупинки путінської воєнної машини, – рішуче заявила міністр закордонних справ Великої Британії.

Санкції, запроваджені Британією та її міжнародними партнерами, мають досить руйнівні наслідки для здатності Путіна вести війну проти України.

Аналіз ситуації показує, що Росія рухається до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, при цьому 275 млрд фунтів – 60% російських валютних резервів – заморожені.

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Раніше повідомлялося, що Австралія вводить заборону на продаж глинозему та алюмінієвої руди в Росію. Саме ці компоненти необхідні для створення боєприпасів.