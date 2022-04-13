Франция заморозила российские активы на сумму свыше $25 млрд

Во вторник министерство финансов Франции опубликовало подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро, или 25,6 млрд долларов США, которые были заморожены после вторжения России в Украину 24 февраля.

Активы, принадлежащие Центральному банку России, которые, по данным министерства, составляют 22,8 миллиарда евро, составляют основную часть замороженных активов.

Список активов также включает 33 объекта недвижимости с общей стоимостью приобретения 573,6 млн евро, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере, и 178 млрд евро также были перечислены в замороженные банковские активы, а также три яхты на сумму более 125 миллиардов евро, шесть вертолетов на сумму более 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.