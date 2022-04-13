Франція заморозила російські активи на суму понад $25 млрд

У вівторок міністерство фінансів Франції опублікувало докладний список російських активів на суму 23,7 млрд євро, або 25,6 млрд доларів США, які були заморожені після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Активи, що належать Центральному банку Росії, які, за даними міністерства, становлять 22,8 мільярда євро, становлять основну частину заморожених активів.

Список активів також включає 33 об’єкти нерухомості із загальною вартістю придбання 573,6 млн євро, у тому числі низка адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра та Сен-Тропі на Французькій Рів’єрі, і 178 млрд євро також були перераховані в заморожені банківські активи, а також три яхти на суму понад 125 мільярдів євро, шість вертольотів на суму понад 60 мільйонів євро та три витвори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.