Разведка Британии сравнила обстрелы Мариуполя с действиями РФ в Чечне и Сирии

Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к войне в Чечне в 1999 году и войне в Сирии в 2016 году.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

По информации британской разведки, российское командование обеспокоено тем, сколько времени понадобится на взятие Мариуполя. Поскольку сопротивление украинских защитников в городе замедлило продвижение российских войск в других местах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3ukVqHHIOX

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/6rh9bFfFUs

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 18, 2022