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Факты / Мир

Разведка Британии сравнила обстрелы Мариуполя с действиями РФ в Чечне и Сирии

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Разведка Британии сравнила обстрелы Мариуполя с действиями РФ в Чечне и Сирии

Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к войне в Чечне в 1999 году и войне в Сирии в 2016 году.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

— Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины, — заявили в ведомстве.

По информации британской разведки, российское командование обеспокоено тем, сколько времени понадобится на взятие Мариуполя. Поскольку сопротивление украинских защитников в городе замедлило продвижение российских войск в других местах.

Также разведка Британии подчеркнула, что из-за попыток оккупантов захватить Мариуполь значительные площади инфраструктуры города были разрушены, а население понесло значительные потери.

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