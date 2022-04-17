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Факты / Украина / Общество

Деблокировать Мариуполь можно двумя путями — Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
Деблокировать Мариуполь можно двумя путями — Зеленский

Украина ждет от западных партнеров или немедленного снабжения тяжелым оружием, или существенного участия в переговорах, которые способствовали бы миру.

Об этом в новом видеообращении 16 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что ситуация в Мариуполе остается сложной, но украинские власти ищут решения для спасения людей.

— Повлиять на это можно только двумя путями: или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты. Причем без преувеличения – немедленно. Чтобы мы могли снизить деблокирование Мариуполя. Или – переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей, — заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что с начала блокады Мариуполя не было ни одного дня, чтобы украинские власти не искали решения деблокады города на Азовском море: дипломатического или военного.

– Найти это решение крайне сложно. Пока ни одного 100% реального варианта не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса. Хотя мы слышали много намерений тех, кто хотел бы помочь, и кто действительно пользуется международным авторитетом. Но ни один из них пока не реализовался. Впрочем, мы не оставим этих усилий, — сказал президент Зеленский.

Президент заявил, что ежедневно в связи с защитниками Мариуполя находятся либо он лично, либо главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, либо глава переговорной группы Давид Арахамия.

Он также добавил, что подписал приказ о награждении 186 военнослужащих ВСУ, 13 военных Главного управления разведки, двух работников СБУ и одного бойца Нацгвардии.

Ранее президент объявил о расширении программы обеспечения жильем пострадавших от войны граждан Украины, а также военных, которые этого жилья не имеют.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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