Розвідка Британії порівняла обстріли Маріуполя з діями РФ у Чечні та Сирії

Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до війни у Чечні у 1999 році та війни в Сирії у 2016 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

– Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні у 1999 році та Сирії у 2016 році. І це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 року про те, що Росія не завдаватиме ударів по містах і не загрожуватиме населенню України, – заявили у відомстві.

За інформацією британської розвідки, російське командування занепокоєне тим, скільки часу довелося витратити на взяття Маріуполя. Оскільки спротив українських захисників у місті сповільнив просування російських військ в інших місцях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3ukVqHHIOX ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/6rh9bFfFUs — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 18, 2022

Також розвідка Британії наголосила, що через спроби окупантів захопити Маріуполь значні площі інфраструктури міста було зруйновано, а населення зазнало значних втрат.