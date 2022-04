Розвідка Британії порівняла обстріли Маріуполя з діями РФ у Чечні та Сирії

Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до війни у Чечні у 1999 році та війни в Сирії у 2016 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

За інформацією британської розвідки, російське командування занепокоєне тим, скільки часу довелося витратити на взяття Маріуполя. Оскільки спротив українських захисників у місті сповільнив просування російських військ в інших місцях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2022

