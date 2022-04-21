Парламент Естонії визнав військові дії Росії в Україні геноцидом. Таке саме рішення ухвалив і Сейм Латвії.

Про це повідомляють Факти ICTV.

На сьогоднішньому засіданні Рійгікогу (парламенту Естонії) заслухали виступ голови української парламентської делегації Олени Шуляк, яка назвала це голосування історично важливим для України, для вшанування десятків тисяч жертв війни.

– Така кваліфікація військових злочинів веде до незворотного судового розгляду – від виконавців до Володимира Путіна, – сказала Шуляк.

У документі зазначається, що під час агресивної війни Росії проти України стали відомі факти масових військових злочинів, скоєних російськими збройними силами.

– Російська Федерація здійснила акти геноциду щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України. Це і вбивства, викрадення людей, депортація, позбавлення волі, тортури, зґвалтування, а також осквернення трупів, — йдеться у заяві.

Таким чином парламентарі Рійгікогу визнали дії російських збройних сил та військово-політичного керівництва РФ геноцидом українського народу.

Сейм Латвійської Республіки також ухвалив проєкт постанови Про агресію Російської Федерації та військові злочини в Україні.

У документі наголошується, що тактика, коли російські солдати бомблять мирне населення, залізничні станції, цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів, мають ознаки військових злочинів і злочинів проти людяності.

Крім того, зафіксовано численні факти викрадення та примусової депортації людей на територію Росії. Також вина за гуманітарну катастрофу Маріуполя лежить на військових РФ, адже вони перешкоджають евакуації з міста жителів або обстрілюють гумконвої.

– РФ знищує міську інфраструктуру, запаси зерна та продовольства, блокує постачання продовольства, медикаментів та води, – наголошується в документі.

Таким чином Латвія визнає, що РФ наразі здійснює геноцид українського народу.

Крім того, Сейм рішуче засуджує війну РФ проти України за підтримки білоруського режиму.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився зі словами президента США Джо Байдена про вчинення Росією геноциду в Україні.

Колишній президент США Дональд Трамп також назвав дії російської армії в Україні геноцидом українського народу.

Джерело: Парламент Естонії, Сейм Латвії