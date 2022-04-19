Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Видео / Украина / Общество

Россияне расстреляли 13-летнего Елисея, когда он с мамой пытался уехать из оккупированного села

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Российские захватчики расстреляли 13-летнего Елисея, когда он с мамой и трехлетним братиком пытались выбраться из оккупированного села Победа Барышевского района. Сначала пешком шли, а потом ехали колонной из пяти машин.

Сегодня 40 дней со дня его гибели…

Россияне видели, что это мирные люди: женщины, дети. Их выпустили и даже помахали вслед, а затем расстреляли из разных калибров.

— Мы сначала обрадовались, что удалось уехать, а потом, когда те начали стрелять, мы вываливались из машин, — рассказала Инна. – Я малого тянула за капюшон. Елисей не отзывался, а потом, когда я увидела его, поняла, что он погиб мгновенно.

Мальчик лежал на заднем сиденье автомобиля, свернувшись клубочком, как котик.

За что его убили? За то, что хотел выбраться из ада, в который эти скоты превратили жизнь в этой деревне?

Это шапка 13-летнего Елисея из Броваров. А это белая футболка, которую парень надел поверх куртки, чтобы московиты видели – это мирные люди.

Мама Инна дважды хоронила своего сына. Сначала в саду, возле дома в Победе, где прятались от ракет и снарядов: без священника, без гроба и без отца… Папа Елисея тогда воевал на фронте. А эти изверги даже не давали отнести тело мальчика на кладбище.

Перезахоронили Елисея на новом кладбище в Броварах. В закрытом гробу. Отца отпустили на похороны сына, но он так и не видел тела. Инна хотела, чтобы он запомнил своего ребенка живым. Вскоре он снова вернется на войну.

Маму сейчас поддерживает младший сынишка Егорка. Вытирает маме и папу слезы и просит их не плакать. Ему сказали, что Еличка на облаке.

– Наши уничтожили рашистов, – говорит Инна. – Но они не заслужили такой легкой смерти, которая их догнала на нашей земле. Их нужно пытать по кусочкам. Сильнее, чем они пытали наших людей.

Оккупанты захватывали дома мирных людей, жили в них, затем сжигали и переходили в другое жилище. Они оставили без крыши над головой украинских тружеников, всю жизнь тяжело работавших. Люди им не простят этого.

Источник: Факты ICTV

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Джонсон призвал НАТО укрепить обороноспособность Украины для невозможности нового вторжения РФ – ОП
Джонсон призвал НАТО укрепить обороноспособность Украины для невозможности нового вторжения РФ – ОП
Обстрел Днепропетровщины из Градов и наступление на Донбассе: что происходит на 55-е сутки войны в Украине (онлайн)
Обстрел Днепропетровщины из Градов и наступление на Донбассе: что происходит на 55-е сутки войны в Украине (онлайн)
Рынок переориентируется на ЕС: эксперт о наличии бензина в Украине и ценах на АЗС
Рынок переориентируется на ЕС: эксперт о наличии бензина в Украине и ценах на АЗС
Вы убиваете “фашистов”, а не детей и гражданских: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью
Вы убиваете “фашистов”, а не детей и гражданских: СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью
Надо принять как можно быстрее: Зеленский обсудил ряд законопроектов с нардепами
Надо принять как можно быстрее: Зеленский обсудил ряд законопроектов с нардепами
Симбиоз империализма и фашизма: на Википедии появилась статья о рашизме
Симбиоз империализма и фашизма: на Википедии появилась статья о рашизме
Христианский национализм, который стоит за путинской войной: WP проанализировал идеологию РФ
Христианский национализм, который стоит за путинской войной: WP проанализировал идеологию РФ
Как будут работать банки в понедельник после Пасхи – 25 апреля
Как будут работать банки в понедельник после Пасхи – 25 апреля
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка