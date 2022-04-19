Россияне расстреляли 13-летнего Елисея, когда он с мамой пытался уехать из оккупированного села

Российские захватчики расстреляли 13-летнего Елисея, когда он с мамой и трехлетним братиком пытались выбраться из оккупированного села Победа Барышевского района. Сначала пешком шли, а потом ехали колонной из пяти машин.

Сегодня 40 дней со дня его гибели…

Россияне видели, что это мирные люди: женщины, дети. Их выпустили и даже помахали вслед, а затем расстреляли из разных калибров.

— Мы сначала обрадовались, что удалось уехать, а потом, когда те начали стрелять, мы вываливались из машин, — рассказала Инна. – Я малого тянула за капюшон. Елисей не отзывался, а потом, когда я увидела его, поняла, что он погиб мгновенно.

Мальчик лежал на заднем сиденье автомобиля, свернувшись клубочком, как котик.

За что его убили? За то, что хотел выбраться из ада, в который эти скоты превратили жизнь в этой деревне?

Это шапка 13-летнего Елисея из Броваров. А это белая футболка, которую парень надел поверх куртки, чтобы московиты видели – это мирные люди.

Мама Инна дважды хоронила своего сына. Сначала в саду, возле дома в Победе, где прятались от ракет и снарядов: без священника, без гроба и без отца… Папа Елисея тогда воевал на фронте. А эти изверги даже не давали отнести тело мальчика на кладбище.

Перезахоронили Елисея на новом кладбище в Броварах. В закрытом гробу. Отца отпустили на похороны сына, но он так и не видел тела. Инна хотела, чтобы он запомнил своего ребенка живым. Вскоре он снова вернется на войну.

Маму сейчас поддерживает младший сынишка Егорка. Вытирает маме и папу слезы и просит их не плакать. Ему сказали, что Еличка на облаке.

– Наши уничтожили рашистов, – говорит Инна. – Но они не заслужили такой легкой смерти, которая их догнала на нашей земле. Их нужно пытать по кусочкам. Сильнее, чем они пытали наших людей.

Оккупанты захватывали дома мирных людей, жили в них, затем сжигали и переходили в другое жилище. Они оставили без крыши над головой украинских тружеников, всю жизнь тяжело работавших. Люди им не простят этого.

Источник: Факты ICTV

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.