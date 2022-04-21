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Факты / Мир

Ни один российский корабль больше не зайдет в порты США — Байден

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ни один российский корабль больше не зайдет в порты США — Байден

Всем кораблям и морским судам под флагом России запретили заходить в порты США.

Об этом 21 апреля заявил президент США Джо Байден. Он выступил с заявлением о полномасштабном вторжении РФ.

— Сегодня я обьявляю о том, что Соединенные Штаты будут запрещать заход российских кораблей в порты, как это сделала Европа. То есть, ни один корабль под российским флагом или принадлежащий России больше не может пришвартоваться в одном из наших портов, — подчеркнул Байден.

Американский президент назвал такой шаг очень важным и согласованным со всеми партнерами, в частности, с Канадой и странами ЕС.

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Фото: Depositphotos

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