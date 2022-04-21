Жоден російський корабель більше не зайде до портів США – Байден

Усім кораблям та морським суднам під прапором Росії заборонили заходити до портів США.

Про це 21 квітня заявив президент США Джо Байден. Він виступив із заявою щодо повномасштабного вторгнення РФ.

– Сьогодні я оголошую про те, що Сполучені Штати заборонятимуть захід російських кораблів до портів, як це зробила Європа. Тобто, жоден корабель під російським прапором або той, що належить Росії, більше не може пришвартуватися в одному з наших портів, – підкреслив Байден.

Американський президент назвав такий крок дуже важливим та узгодженим з усіма партнерами, зокрема, із Канадою та країнами ЄС.