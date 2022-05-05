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Факты / Украина

РФ может использовать учения в Беларуси для сдерживания украинских войск — разведка Британии

Марта Бондаренко редактор ленты
РФ может использовать учения в Беларуси для сдерживания украинских войск — разведка Британии

В британской разведке считают, что внезапные военные учения в Беларуси Российская Федерация может использовать для удержания украинских подразделений на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

Об этом говорится в ежедневной сводке разведки Британии.

По данным разведывательного ведомства, в Беларуси идет перебрасывание сухопутных войск из гарнизонов на поля для учений. Это соответствует сезонной ротации, поскольку кульминация цикла зимней подготовки в Беларуси приходится на май.

Но Россия попытается раздуть угрозу, которую могут представлять для Украины эти учения. Это необходимо для того, чтобы удержать украинские подразделения на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

В британской разведке подчеркивают, что сейчас не ожидается каких-либо отклонений от обычных учений, которые могут представлять угрозу для союзников и партнеров.

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Утром 4 мая Минобороны Беларуси объявило о старте внезапной проверки сил реагирования. Военные части и подразделения намерены отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершат марш в определенные районы и выполнят учебно-боевые задания.

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Фото: Depositphotos

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