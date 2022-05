В британской разведке считают, что внезапные военные учения в Беларуси Российская Федерация может использовать для удержания украинских подразделений на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

Об этом говорится в ежедневной сводке разведки Британии.

По данным разведывательного ведомства, в Беларуси идет перебрасывание сухопутных войск из гарнизонов на поля для учений. Это соответствует сезонной ротации, поскольку кульминация цикла зимней подготовки в Беларуси приходится на май.

Но Россия попытается раздуть угрозу, которую могут представлять для Украины эти учения. Это необходимо для того, чтобы удержать украинские подразделения на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

