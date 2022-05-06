У Пентагоні вважають, що Білорусь поки що не виявляє ознак того, щоб воювати в Україні.

Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США Джон Кірбі.

За його словами, зараз у Білорусі проходять навчання. Хоча ці самі військові навчання Кірбі відмовився коментувати.

– Немає ознак того, що Білорусь має наміри… взяти активну участь у війні в Україні. Ми поки що не побачили ознак того, що вони планують чи мають намір безпосередньо брати участь у війні в Україні, — сказав Джон Кірбі.

Також у Пентагоні прокоментували ситуацію у Маріуполі.

– Ми досі бачимо Маріуполь в облозі, місто зазнає авіабомбардувань. Ми, як і раніше, вважаємо, що українські солдати все ще перебувають на заводі Азовсталь. І вони й досі чинять опір, — сказав Джон Кірбі.

Щодо чисельності російських підрозділів у Маріуполі, то представник Пентагону заявив, що більшість російських сил, сухопутних військ, яких направили в Маріуполь, вийшли й вирушили на північ від міста..

– Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп, наразі перебуває в Маріуполі та його околицях, – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Росія діє переважно через авіаудари по Маріуполю та його околицях і, звісно, по Азовсталі.

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Раніше у британській розвідці повідомили, що військові навчання у Білорусі Росія може використати для стримання українських підрозділів на півночі, не даючи їм змоги брати участь у битві за Донбас.

Польща станом на 4 травня збудувала на кордоні з Білоруссю 50 км стіни.

Джерело: Пентагон