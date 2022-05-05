Уже зафиксированы подкопы и повреждения: Польша построила 50 км стены с Беларусью

Польша по состоянию на 4 мая построила на границе с Беларусью 50 км стены. Об этом сообщило польское радио RMF FM.

Тем не менее, уже зафиксированы первые повреждения ограждения на границе с белорусской стороны. В одном случае неизвестные пытались распилить металлические части ограды, в другом – расширить пролеты между ними.

В результате таких действий образовали 30 сантиметровое отверстие в ширину. Пока их временно закрепили колючей проволокой.

В окрестностях Кузницы Белостоцкой также обнаружили подкопы под фундаментами, на которых стоит забор. По мнению пограничников, это дело рук белорусских коллег или мигрантов, получивших инструменты.

По словам пограничников, повреждение стены будет легче противодействовать после установки видеонаблюдения и датчиков движения.

Prezentujemy postęp prac na budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej Tym razem odcinek na terenie patrolowanym na co dzień przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Michałowie #zapora #strażgraniczna #granicapolskobiałoruska #PodlaskiOddziałSG pic.twitter.com/CQnXHYI6cc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 29, 2022

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Также польская пограничная служба показала, как патрулируется участок в районе поста Михалово. На видео патрульная машина едет вдоль сплошного металлического забора высотой около 5 м.

В октябре 2021 года парламент Польши утвердил выделение средств для строительства стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Речь шла о сумме в $404 млн.

Источник: RMF FM

Скриншот: Straż Graniczna