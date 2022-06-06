Июнь, 06 в 18:57

Выплаты пособий беженцам из Украины, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши, будут прекращены с 1 июля. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что речь идет о пособиях в размере 40 злотых (порядка 320 грн) в день на питание и проживание.

— Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться, — заметил представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Боссернакер.

По его словам, исключения составят люди с инвалидностью, беременные женщины и многодетные, в отношении которых будут продолжать действовать установленные льготы.

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Как заявил изданию высокопоставленный политик из правящей партии Право и справедливость, многие украинцы ищут работу и находят.

Он напомнил, что правительство Польши в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало помощь на первые 60 дней.

Отмена пособия, по его словам, — своеобразный стимул для украинцев к активности.

— Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок, — убежден политик.

Источник: Rzeczpospolita