Червень, 06 в 18:57

Виплати допомоги біженцям з України, які, рятуючись від війни, опинилися на території Польщі, будуть припинені з 1 липня. Про це повідомило видання Rzeczpospolita.

Відзначається, що йдеться про допомогу в розмірі 40 злотих (близько 320 грн) в день на харчування та проживання.

– Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися, – зазначив представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер.

За його словами, винятками будуть люди з інвалідністю, вагітні жінки та багатодітні, щодо яких продовжать діяти встановлені пільги.

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Як заявив виданню високопоставлений політик з правлячої партії Право і справедливість, багато українців шукають роботу і знаходять.

Він нагадав, що уряд Польщі в спеціальному акті про допомогу біженцям з України від початку гарантував допомогу на перші 60 днів.

Скасування допомоги, за його словами, своєрідний стимул українців до активності.

– Чотири місяці повного захисту – це, на наш погляд, достатній термін, – переконаний політик.

Джерело: Rzeczpospolita