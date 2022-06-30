Июнь, 30 в 19:57

Европейский Союз осуждает похищение оккупантами мэра Херсона Игоря Колыхаева и призывает к его немедленному освобождению.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий.

— Похищение демократически избранных украинских должностных лиц, журналистов, общественных активистов и простых граждан на украинских территориях, временно находящихся под незаконным российским военным контролем или на территориях, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, абсолютно неприемлемо. Мы требуем немедленного прекращения этой незаконной тактики устрашения и безоговорочного освобождения всех задержанных и похищенных украинских гражданских лиц, — говорится в заявлении.

Также в ЕС осудили подготовку к “референдуму” по присоединению отдельных частей Херсонской области к Российской Федерации.

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В заявлении отметили, что такие действия являются нарушением международного права, а также Конституции и суверенитета Украины.

– Результаты подобного организованного нелегитимного голосования не будут признаны международным сообществом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к продолжающимся нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности, — говорится в заявлении.

Напомним, что о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева стало известно во вторник, 28 июня.

По словам советницы городского головы, это связано с отказом Колыхаева сотрудничать с оккупационными властями.

Источник: Европейская правда

Фото: Игорь Колыхаев