Червень, 30 в 19:57

Європейський Союз засуджує викрадення окупантами мера Херсона Ігоря Колихаєва та закликає до його негайного звільнення.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій. Зазначається, що викрадення громадян є “абсолютно нейприйнятним”.

– Викрадення демократично обраних українських посадовців, журналістів, громадських активістів та простих громадян на українських територіях, які тимчасово перебувають під незаконним російським військовим контролем або на територіях, що перебувають під контролем підтримуваних Росією збройних формувань, є абсолютно неприйнятними. Ми вимагаємо негайного припинення цієї незаконної тактики залякування та беззастережного звільнення всіх затриманих і викрадених українських цивільних осіб, – йдеться у заяві.

Також в ЄС засудили підготовку до “референдуму” щодо приєднання окремих частин Херсонської області до Російської Федерації.

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У заяві наголосили на тому, що такі дії є порушенням міжнародного права, а також Конституції та суверенітету України.

– Результати подібного організованого нелегітимного голосування не будуть визнані міжнародною спільнотою. Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушень міжнародного права в Україні, що тривають, будуть притягнуті до відповідальності, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва стало відомо у вівторок, 28 червня.

За словами радниці міського голови, це пов’язано із відмовою Колихаєва співпрацювати з окупаційною владою.

Джерело: Європейська правда

Фото: Ігор Колихаєв