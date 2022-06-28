Червень, 28 в 13:03

У вівторок, 28 червня, стало відомо про те, що російські окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це стало відомо зі слів радниці міського голови Херсона – Галини Яшевської.

– Вони забрали Колихаєва Ігоря, – написала вона, не повідомляючи жодних подробиць.

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Крім того, про зникнення херсонського мера повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради.

– Сьогодні російські окупанти викрали херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Наразі про його місцеперебування нічого невідомо, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міськради 28 червня.

Факти ICTV намагаються зв’язатися з радницею Ігоря Колихаєва, щоб дізнатись подробиці того, що сталось. У разі, якщо ми отримаємо додаткову інформацію, вона буде опублікована у цьому або одному з наступних матеріалів на сайті Фактів.

Як відомо, Ігор Колихаєв залишався у Херсоні та продовжував свою роботу, попри тимчасову окупацію. Він аргументував це тим, що виконує свій обов’язок перед виборцями.

Раніше повідомлялося про те, як рашисти викрадали проукраїнських діячів та активістів на тимчасово окупованих ними територіях.

27 червня в обласній адміністрації повідомляли, що на Херсонщині стало більше викрадень мирних жителів, особливо – чоловіків.

Минулого тижня агресори відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

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Фото: міськрада Херсону