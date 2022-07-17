РФ пригрозила швейцарской газете судом за карикатуру на Путина с клоунским носом

Июль, 17 в 16:20

Россия пригрозила швейцарской газете судебным иском. Все из-за публикации изображения президента РФ Путина с клоунским носом.

Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы страны из-за карикатуры Путина, опубликованной в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в конце мая.

Сама статья была посвящена мемам, связанным с войной России против Украины. Ее автор Марит Лангшвагер опубликовала несколько изображений, которые появились в соцсетях после полномасштабного вторжения.

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Среди иллюстраций в подборке было изображение Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице, которая также считается символикой ЛГБТ-сообщества.

В посольстве РФ написали письмо редактору газеты, в котором указали, что “крайне возмущены” таким изображением. Особую обиду вызвали цвета радуги на лице Путина из-за его неприязни к ЛГБТ-сообществу.

Также российские дипломаты добавили, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы из-за этой и возможных будущих публикаций “клеветнического и оскорбительного характера”.

К слову, в этой же статье президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе супергероя из комиксов Marvel Капитана Америки.

Но вместо американской символики его костюм и щит украшены украинской — трезубом и подсолнухом.