РФ пригрозила швейцарской газете судом за карикатуру на Путина с клоунским носом

Россия пригрозила швейцарской газете судебным иском. Все из-за публикации изображения президента РФ Путина с клоунским носом.

Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы страны из-за карикатуры Путина, опубликованной в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в конце мая.

Сама статья была посвящена мемам, связанным с войной России против Украины. Ее автор Марит Лангшвагер опубликовала несколько изображений, которые появились в соцсетях после полномасштабного вторжения.

Среди иллюстраций в подборке было изображение Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице, которая также считается символикой ЛГБТ-сообщества.

I’m not saying someone close to him needs to poison his food, but …????

#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf

— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022