Сливали врагу локации командных пунктов ВСУ в Краматорске: задержаны агентки РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области двух российских агентов. Злоумышленницы действовали по отдельности, но выполняли одинаковые задачи оккупантов – корректировать ракетно-бомбовые удары по Краматорску.

Сын воюет против Украины

Сообщается, что одной из предательниц оказалась местная безработная, которая выполняла заказы ФСБ и ждала захвата райцентра.

— Чтобы завербовать эту агентку, российские спецслужбы задействовали ее сына – боевика оккупационных группировок РФ, который воюет против Украины на Восточном фронте, — говорится в сообщении.

Главной задачей был поиск запасных командных пунктов и укрепрайонов Сил обороны в районе прифронтового города. Одновременно она передавала оккупантам локации вражеских прилетов и их последствия.

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Автор антиукраинского контента

Другая агентка – местная жительница, которая работала на российскую военную разведку (более известную как ГРУ). В поле зрения агрессора попала как автор антиукраинского контента в одной из прокремлевских групп в Одноклассниках.

Там на нее вышел администратор вражеского интернет-сообщества – кадровый сотрудник российской ГРУ — и предложил сотрудничество в обмен на деньги. По его указанию предательница обходила прифронтовой город, где фиксировала пункты базирования украинских войск и отмечала их геолокации на гугл-картах.

Грозит пожизненное с конфискацией

В СБУ рассказали, что в настоящее время следователи сообщили обоим задержанным о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

чч 1, 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленницы находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Источник : СБУ

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