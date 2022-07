Під час свого візиту в Іран президент Росії Володимир Путін пережив 50 секунд публічного приниження.

Так, після саміту в Тегерані президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган помітно спізнився на фотосесію з Путіним.

Журналісти зафіксували момент, коли очільник Кремля зайшов до зали і чекав, поки до нього приєднається турецький президент. Російський диктатор майже хвилину невдоволено стояв один перед об’єктивами фотокамер і переминався з ноги на ногу.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek

— Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022