Липень, 20 в 16:05

Під час свого візиту в Іран президент Росії Володимир Путін пережив 50 секунд публічного приниження.

Так, після саміту в Тегерані президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган помітно спізнився на фотосесію з Путіним.

Журналісти зафіксували момент, коли очільник Кремля зайшов до зали і чекав, поки до нього приєднається турецький президент. Російський диктатор майже хвилину невдоволено стояв один перед об’єктивами фотокамер і переминався з ноги на ногу.

Зараз дивляться

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022

– 50 секунд, які Ердоган змусив Путіна чекати і виглядати виснаженим, красномовно говорять про те, наскільки змінилася війна в Україні, – сказала Джойс Карам, старший кореспондент медіаорганізації National News.

До слова, Володимир Путін добре відомий тим, що свідомо змушує світових лідерів чекати. Так, у 2003 році Путін запізнився до британської королеви на 14 хвилин. Також російський диктатор раніше запізнювався на годину на зустріч із Папою Франциском.

У 2020 році Путін запізнився на зустріч з Ердоганом у Москві. Тоді турецькі ЗМІ повідомили, що президент Туреччини і його оточення були змушені чекати в холі.

Джерело: Nova.rs