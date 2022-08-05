Август, 05 в 20:09

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Москва проводит скрытую мобилизацию на войну против Украины, пытаясь всеми силами избежать призыва этнических россиян.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter в пятницу, 5 августа.

Он уточнил, что это происходит в условиях жестких потерь российской армии.

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По данным советника, речь идет о двух формах скрытой мобилизации.