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Факты / Мир

Москва проводит скрытую мобилизацию, избегая призыва этнических россиян – Подоляк

Анастасия Гевко, редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Москва проводит скрытую мобилизацию на войну против Украины, пытаясь всеми силами избежать призыва этнических россиян.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter в пятницу, 5 августа.

Он уточнил, что это происходит в условиях жестких потерь российской армии. 

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По данным советника, речь идет о двух формах скрытой мобилизации.

– Рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.). Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян, – отметил Михаил Подоляк.

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