Серпень, 05 в 20:09

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Москва проводить приховану мобілізацію на війну проти України, намагаючись всіма силами уникнути призову етнічних росіян.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter у п’ятницю, 5 серпня.

Він уточнив, що це відбувається за умов жорстких втрат російської армії.

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За даними радника, йдеться про дві форми прихованої мобілізації.