Москва проводить приховану мобілізацію, уникаючи призову етнічних росіян – Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Москва проводить приховану мобілізацію на війну проти України, намагаючись всіма силами уникнути призову етнічних росіян.
Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter у п’ятницю, 5 серпня.
Він уточнив, що це відбувається за умов жорстких втрат російської армії.
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За даними радника, йдеться про дві форми прихованої мобілізації.
– Рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ЧВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян, – наголосив Михайло Подоляк.