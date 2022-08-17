Китай отправит войска в РФ для учений
Минобороны Китая объявило 17 августа, что Пекин направит контингент своих войск в Российскую Федерацию для совместных военных учений с другими странами – включая Беларусь, Индию, Таджикистан и Монголию.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В ведомстве утверждают, что участие в военных учениях якобы не связано с текущей региональной и международной ситуацией.
Очевидно, имеется ввиду продолжающееся полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Военные учения – часть текущего двустороннего годового соглашения о сотрудничестве, говорится в заявлении. В последние годы подобные совместные учения под руководством России и с участием Китая уже имели место.
– Цель – углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление способности реагировать на различные угрозы безопасности, – сказано в сообщении.
Отметим, что Китай – одна из стран, которые уклоняются от введения санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил своему китайскому коллеге Вану И, что не согласен с заявлениями Пекина о якобы нейтралитете в российско-украинской войне.
Блинкен выразил обеспокоенность Вашингтона тем, что Китай “занял сторону России”.