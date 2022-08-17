Август, 17 в 16:26

Минобороны Китая объявило 17 августа, что Пекин направит контингент своих войск в Российскую Федерацию для совместных военных учений с другими странами – включая Беларусь, Индию, Таджикистан и Монголию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве утверждают, что участие в военных учениях якобы не связано с текущей региональной и международной ситуацией.

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Очевидно, имеется ввиду продолжающееся полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Военные учения – часть текущего двустороннего годового соглашения о сотрудничестве, говорится в заявлении. В последние годы подобные совместные учения под руководством России и с участием Китая уже имели место.

– Цель – углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление способности реагировать на различные угрозы безопасности, – сказано в сообщении.

Отметим, что Китай – одна из стран, которые уклоняются от введения санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил своему китайскому коллеге Вану И, что не согласен с заявлениями Пекина о якобы нейтралитете в российско-украинской войне.

Блинкен выразил обеспокоенность Вашингтона тем, что Китай “занял сторону России”.