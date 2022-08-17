Серпень, 17 в 16:26

Міноборони Китаю оголосило 17 серпня, що Пекін направить контингент своїх військ у Російську Федерацію для спільних військових навчань з іншими країнами, включаючи Білорусь, Індію, Таджикистан та Монголію.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У відомстві стверджують, що участь у військових навчаннях нібито не пов’язана із поточною регіональною та міжнародною ситуацією.

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Очевидно, мається на увазі повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що триває.

Військові навчання – частина поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. В останні роки подібні спільні навчання під керівництвом Росії та за участю Китаю вже мали місце.

– Мета – поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення здатності реагувати на різні загрози безпеці, – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що Китай – одна з країн, які ухиляються від запровадження санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення, яке розпочалося 24 лютого.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен у липні заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не згоден із заявами Пекіна про нібито нейтралітет у російсько-українській війні.

Блінкен висловив стурбованість Вашингтона тим, що Китай “зайняв сторону Росії”.